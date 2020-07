Trump využil svoj príhovor ku Dňu nezávislosti na vyzdvihnutie „pokroku“ krajiny v boji proti koronavírusu

Porazí ľavicu

Množstvo nakazených

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump využil svoj príhovor pri príležitosti Dňa nezávislosti na vyzdvihnutie "pokroku" krajiny v boji proti ochoreniu COVID-19, napriek tomu, že počet potvrdených prípadov nákazy v Spojených štátoch rastie závratným tempom.I keď sám čelí kritike za to, ako jeho administratíva reaguje na pandémiu, on skonštatoval, že ich stratégia funguje a opäť zopakoval, že Čína "musí niesť plnú zodpovednosť". Znovu kritizoval aj ľudí, ktorí v rámci protestov proti rasizmu ničia sochy amerických historických osobností a skonštatoval, že "ich cieľom je demolácia".V podobne bojovnom tóne, akým sa prihovoril už aj v piatok spod pamätníka Mount Rushmore, vyhlásil, že porazí "radikálnu ľavicu, marxistov, anarchistov, štváčov a rabovačov".Vyzdvihujúc americkú vedu tiež skonštatoval, že Spojené štáty "pravdepodobne budú mať liek a/alebo vakcínu dlho pred koncom roka".Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus pritom ešte v júni upozornil, že vedci možno nikdy nedokážu vyvinúť efektívnu vakcínu proti koronavírusu, prípadne, že môže byť k dispozícii do roka, maximálne o niekoľko mesiacov skôr.Spojeným štátom patria prvé priečky v celosvetových rebríčkoch počtu potvrdených infekcií i úmrtí na koronavírus, pričom v sobotu prvý raz za štyri dni klesol počet nových potvrdených prípadov pod 50-tisíc, keď pribudlo 45 300 chorých.Florida, kde je epidémia kritická, hlási 11 458 nových prípadov. Prezident pritom vôbec nespomenul takmer 130-tisíc amerických obetí pandémie.Pochválil sa však, že otestovali už takmer 40 miliónov ľudí a poznamenal, že 99 % prípadov nákazy je "úplne neškodných", čo je tvrdenie, ktoré nepodložil žiadnym dôkazom.