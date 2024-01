Prezidentka Čaputová mimoriadne vystúpi v pléne Národnej rady, už je známy termín

16.1.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová mimoriadne vystúpi v pléne Národnej rady SR , a to v súvislosti s predloženými zmenami v oblasti trestného práva Stane sa tak vo štvrtok 18. januára o 12:00. Avizoval to v utorok jej hovorca Martin Strižinec Zároveň informoval, že ešte deň predtým, teda v stredu 17. januára, bude na tému zmien rokovať za okrúhlym stolom so zástupcami justície, pozvala k nemu tiež právnych expertov a právnické autority.