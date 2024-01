Ukrajina môže podľa Von der Leyen vyhrať vojnu, potrebuje však podporu Západu

16.1.2024 (SITA.sk) - Západ by podľa predsedníčky Európskej komisie nemal upustiť od zásobovania Ukrajiny zbraňami a finančnými prostriedkami, ak chce, aby uspela vo vojne proti Rusku. Ursula von der Leyen na Svetovom ekonomickom fóre v Davose povedala, že „Ukrajina môže v tejto vojne zvíťaziť. Musíme však pokračovať v posilňovaní ich odporu". Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.Ukrajinci podľa Von der Leyen potrebujú „dostatočné a trvalé dodávky zbraní na obranu Ukrajiny a znovuzískanie jej právoplatného územia. Potrebujú schopnosti, aby odradili budúce útoky Ruska". Tiež podľa nej potrebujú predvídateľné financovanie počas roku 2024 aj po ňom.Ukrajinci by mali vedieť, že svojím bojom zabezpečia svojim deťom lepšiu budúcnosť, vyjadrila sa tiež šéfka eurokomisie.„Lepšia budúcnosť Ukrajiny sa nazýva Európa. S nesmiernou radosťou sme sa minulý mesiac rozhodli začať rokovania o členstve Ukrajiny v EÚ. Bude to historický úspech Ukrajiny. A bude to Európa, ktorá bude reagovať na volanie histórie," dodala.