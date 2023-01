Prezidentka Čaputová na Ústavnom súde napadla paragraf 363

Kvalitu právneho štátu

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová napadla na ústavnom súde znenie paragrafu 363 Trestného poriadku . Návrh sa týka súladu paragrafu s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.Informoval o tom Čaputovej hovorca Martin Strižinec . „Terajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci," uvádza sa vo vyjadrení.Podľa prezidentky má na kvalitu právneho štátu a ochranu práv občanov nezanedbateľný vplyv to, že generálny prokurátor, ako orgán verejnej moci, je oprávnený svojimi rozhodnutiami popierať význam rozhodovania súdov, a tým oslabovať hlas súdov rozhodujúcich v konkrétnych veciach.Čaputová doplnila, že je to o to závažnejšie, že rozhodnutie generálneho prokurátora podľa tohto paragrafu nemožno preskúmať. Toto ustanovenie podľa nej neprimeraným a neodôvodneným spôsobom preferuje nepreskúmateľný právny názor jedného človeka v reťazci oprávnených orgánov, čiže súdov.„Nezávislosť súdnej moci je potrebné strážiť. O to viac v mladej demokracii, akou je Slovensko. Zákonné dôvody relativizácie rozhodovacej činnosti súdov preto musia byť reštriktívne, jasné a vyvážené. V prípade terajšieho znenia paragrafu 363 takáto proporcionalita chýba," uzavrela.