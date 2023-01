Výbohovi advokáti tvrdia, že v jeho prípade prokurátorka nenavrhovala súdu odmietnuť obžalobu podľa paragrafu 363

Snaha odvrátiť pozornosť

Výzva pre súdy

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nie je pravdou, že by prokurátorka Generálnej prokuratúry SR pri odstúpení spisu podľa podľa paragrafu 363 Trestného poriadku na Špecializovaný trestný súd uviedla, že navrhuje odmietnuť obžalobu podanú na podnikateľa Miroslava Výboha . V tlačovej správe to konštatujú obhajcovia obžalovaného.Podľa nich list prokurátorky, ktorý na stredajšej tlačovej konferencii spomínali predstavitelia Úradu špeciálnej prokuratúry , obsahoval len faktografickú chronológiu nezákonného konania zo strany vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry a prokurátora ÚŠP pri skončení vyšetrovania a podaní obžaloby.„V liste sú tiež uvedené procesné pochybenia ÚŠP, ktoré by mohli smerovať k porušeniu práva Miroslava V. na obhajobu," uviedli advokáti s tým, že zástupcovia ÚŠP na tlačovej konferencii nespomenuli kľúčové konštatovanie prokurátorky GP SR.„A to, že ponecháva na zváženie sudcu Špecializovaného trestného súdu, či uvedeným konaním ÚŠP mohlo dôjsť k porušeniu práva na obhajobu," zdôraznili obhajcovia.Vyjadrenia prokurátorov ÚŠP hodnotia advokáti ako nepriamy útok na Miroslava Výboha v snahe odvrátiť pozornosť sudcu a verejnosti od porušenia Trestného poriadku, keď vyšetrovateľka ukončila vyšetrovanie bez toho, aby nadobudlo právoplatnosť uznesenie o vznesení obvinenia.„A toto je pritom len jeden z mnohých dôvodov, ktoré by mali v právnom štáte viesť k odmietnutiu obžaloby pre porušenie práva na obhajobu," dodali obhajcovia.Generálna prokuratúra SR podľa predstaviteľov úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti s niektorými medializovanými kauzami vyzývala súdy, aby odmietli obžalobu podanú prokurátormi ÚŠP, pričom poukazovala na nedostatky v priebehu prípravného konania.Konkrétne malo ísť o prípady bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského , podnikateľa Miroslava Výboha a tiež bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v prípade, v ktorom je stíhaný s podnikateľom Petrom Koščom