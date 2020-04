Prezidentka Čaputová na znak solidarity s Talianskom rozsvietila palác do farieb jeho trikolóry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 - Prezidentský palác sa v stredu v noci na znak solidarity s Talianskom rozsvietil do farieb jeho trikolóry. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej by si ľudia mali v týchto chvíľach spomenúť na tých, ktorí sú skúšaní ťažšie ako oni. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti.„Aj v týchto chvíľach by sme si mali spomenúť na tých, ktorí sú skúšaní ešte viac ako my,“ uviedla prezidentka. Podľa nej sa Slovensku vďaka rýchlym opatreniam a disciplíne ľudí podarilo oddialiť šírenie vírusu a získalo potrebný čas na prípravu.Pripomenula, že v mnohých krajinách počty infikovaných rátajú denne na tisícky a počet obetí na stovky. „Na znak solidarity bol Prezidentský palác uplynulú noc nasvietený vo farbách talianskej trikolóry,“ uzavrela. Taliansko patrí v súvislosti s ochorením Covid-19 k najviac postihnutým európskym štátom. Na uvedené ochorenie tam zomrelo približne 20-tisíc obyvateľov a nakazilo sa ich približne 160-tisíc.