Zvolajte tripartitu k programovému vyhláseniu vlády, žiadajú Krajniaka odborári a zamestnávatelia

Tripartita nebola ešte zvolaná

Kvalitný sociálny dialóg

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Odborári a zamestnávatelia vo štvrtok spoločne požiadali ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka, aby v čo najkratšom čase zvolal rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady k Programovému vyhláseniu vlády SR.Programové vyhlásenie vlády považujú za závažný dokument, ktorý by mal byť prerokovaný tak ako v minulosti aj v tripartite. Upozornili na to, že tripartita k vládnemu programu doteraz nebola zvolaná."Podľa dostupných informácií by Národná rada Slovenskej republiky mala o vyslovení dôvery novej vláde hlasovať na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok 20. apríla 2020, kde vláda predloží aj svoj program. O programovom vyhlásení vlády má vláda SR hlasovať dnes, štvrtok 16. apríla 2020," uviedli v spoločnej tlačovej správe predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR "Považujeme za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg, ktorý by mal byť na národnej úrovni zastrešený tripartitou. Udržanie sociálneho zmieru by malo byť cieľom každej vlády a sme presvedčení, že práve v tejto zložitej dobe je veľmi dôležité realizovať zodpovednú a vyváženú politiku vo vzťahu k zamestnancom a zamestnávateľom," tvrdia spoločne odborári a zamestnávatelia.Vláda minulý týždeň vo štvrtok vymenovala nových zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky. Predsedom tripartity sa stal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Vo funkcii tak nahradil bývalého šéfa tohto rezortu Jána Richtera.Kabinet vymenoval do funkcie člena predsedníctva štátneho tajomníka ministerstva vnútra Jána Lazara. Ten nahradil bývalého štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Vojtecha Ferencza. Novými členmi tripartity sa stali aj ostatní ministri a štátni tajomníci.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.