Prezidentka Čaputová nateraz nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová nateraz nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády , keďže poslanci parlamentu sa dohodli na termíne predčasných volieb do konca januára, aj keď na poslednú chvíľu.Uviedla to prezidentka s tým, že rešpektuje termín predčasných volieb, na ktorom sa zhodla ústavná väčšina. V tlačovej správe o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec „Rozhodnutie parlamentu je nevyhnutným vyústením toho, že v decembri došlo k odvolaniu vlády a tá stratila legitimitu dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia," uviedla prezidentka Čaputová.Pripomenula, že v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera je pripravená kedykoľvek na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku vládu.