Za ďalšie mesiace marazmu a absolútneho rozvratu štátu je treba poďakovať SaS, tvrdí Pellegrini

Hlas-SD navrhoval júnový termín

Ľudia budú do volieb chudobnieť

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strane Sloboda a Solidarita (SaS) a jej predsedovi Richardovi Sulíkovi sa treba poďakovať za ďalšie mesiace marazmu a absolútneho rozvratu štátu. Uviedla to v reakcii na schválenie septembrového termínu predčasných parlamentných volieb strana Hlas - sociálne demokracia (Hlas-SD) v tlačovej správe, ktorú sprostredkovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková „Bola to SaS, ktorá pomohla vysloviť nedôveru neschopnej vláde Eduarda Hegera Igora Matoviča . Teraz nám SaS zabetónovala túto neschopnú vládu minimálne do konca septembra,“ uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini Slovensko je podľa slov predsedu Hlasu-SD v najväčšej kríze v histórii, ľudia každým dňom chudobnejú a bude tu vládnuť odvolaná vláda bez mandátu a právomocí takmer rok po svojom odvolaní. „To je absolútne pohŕdanie demokraciou, to je napľutie do očí ľuďom,“ doplnil.Hlas-SD navrhol júnový termín volieb, ktorý dával dostatočný čas štátnemu aparátu pripraviť sa na predčasné voľby.„Na schválenie tohto termínu chýbali iba hlasy SaS. Namiesto zodpovednosti voči ľuďom na Slovensku schválili ďalšie tri tučné platy pre končiacich poslancov a ministrov, tri a pol milióna eur pre politické strany od štátu navyše, možnosť pre orgány činné v trestnom konaní pokračovať v pohone na opozíciu a dostatok času na vznik nových politických stranách,“ konštatoval Pellegrini a tým, že SaS uprednostnila záujem politických strán pred záujmom ľudí a „stratila akékoľvek právo ešte niekedy vziať do úst slovo zodpovednosť“.Ľudí podľa Pellegriniho čaká do konca septembra ďalšie chudobnenie, pokračovanie rozvratu a zmätku, a „populistické jatky“, ktoré avizuje Igor Matovič.Vláda, ktorej bol vyslovená nedôvera, nemá mať podľa podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho mandát pokračovať ďalej ešte pätinu funkčného obdobia. „Keď si zoberieme dátum vyslovenia nedôvery a dátum vytvorenia novej vlády, tak ide o viac ako desať mesiacov. Sme presvedčení, že predčasné voľby mali byť v prvom polroku 2023,“ skonštatoval.Keďže bol schválený septembrový termín, strana Hlas-SD ho bude podľa Rašiho rešpektovať a bude sa pripravovať na blížiace sa voľby, do ktorých pôjde samostatne. Raši je presvedčený, že tak ako koalícia vládla chaoticky doteraz, bude v tom pokračovať až do volieb.„Videli sme to dnes, keď sa nedokázal schváliť ani program schôdze a určite to uvidíme aj v stredu, keď sa kompletne zmení program,“ podotkol.