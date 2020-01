Prezidentka Čaputová navštívila Trenčiansky kraj, primátor mesta Trenčín ju požiadal o pomoc

Úspešné mesto Trenčín

Návšteva sklární na záver

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Návšteva Centra výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie nevybuchnutej munície, ale aj Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR boli v programe štvrtkového výjazdu prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Trenčianskom kraji.Stretla sa tiež s vedúcimi predstaviteľmi uvedeného kraja, rokovala s primátorom Richardom Rybníčkom a popoludní navštívila obec Lednické Rovne, kde si v sprievode manažmentu spoločnosti Rona prezrela miestnu sklársku výrobu s viac ako 120-ročnou tradíciou.Kým témou ranných rozhovorov prezidentky s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom bola transformácia regiónu hornej Nitry, s primátorom Trenčína hovorili predovšetkým o doprave. Čaputová podľa vlastných slov považuje Trenčín za úspešné mesto.„S pánom primátorom sme sa rozprávali aj o veľmi dôležitom projekte, ktorý je víziou mesta na dlhodobejšie obdobie. Ide o projekt Trenčín si Ty, ktorý si vyžaduje podporu alebo spoluprácu so štátom. Bavili sme sa o sociálnych otázkach, o nájomných bytoch a, samozrejme, o jednej z najväčších výziev, ktoré toto mesto má, a to je doprava,“ uviedla prezidentka.Primátor Rybníček požiadal Čaputovú o pomoc pri presadení zásadnej požiadavky súvisiacej s dopravou v meste.„Potrebujeme, aby štát súhlasil s preložkou cesty I/61 centrom mesta, kde máme denne 42-tisíc áut. V opačnom prípade budeme mať veľké problémy s urbanizáciou, na ktorú sme pripravení,“ zdôraznil Rybníček s tým, že Čaputová ako osoba s veľkým vplyvom sa bez problémov môže stretnúť s kľúčovými predstaviteľmi štátu a hovoriť s nimi aj na túto tému.Slovenská prezidentka zakončila svoj štvrtkový výjazd v Trenčianskom kraji návštevou obce Lednické Rovne, kde si pozrela ručnú aj automatizovanú výrobu v miestnych sklárňach.„Firma Rona je zaujímavá tým, že ide o jedného z najväčších zamestnávateľov v Trenčianskom kraji, zamestnávajú tu vyše 1 200 ľudí. Zároveň exportujú svoje produkty do viacerých krajín sveta a tým skvele reprezentujú Slovensko. S obrovským rešpektom som pozorovala prácu všetkých, ktorí dokážu z horúceho a tekutého materiálu vyformovať nádherné tvary,“ vyhlásila na záver svojej návštevy Čaputová.