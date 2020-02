Prezidentka Čaputová nebude stáť parlamentu v ceste v prípade Istanbulského dohovoru

Klopanie na otvorené dvere

Vyjasnenie vzájomných postojov

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vníma hlas ľudí, ktorí nesúhlasia s Istanbulským dohovorom a zdôrazňuje, že nebude stáť v ceste vôli väčšiny parlamentu v otázke jeho ratifikácie. Uvádza sa to vo vyhlásení hlavy štátu v reakcii na výzvu predsedu parlamentu Andreja Danka ( SNS ) na stretnutie a tiež na avizovaný budúcotýždňový protest pred Prezidentským palácom.„Výzvy smerujúce na mňa preto považujem v tejto chvíli za klopanie na otvorené dvere. Opakujem, že budem rešpektovať rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, keď rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s ratifikáciou Istanbulského dohovoru v súlade s ústavou, ktorou sme všetci viazaní. Doteraz sa to nielen podľa mňa, ale ani podľa viacerých ústavných právnikov, nestalo,“ zdôraznila prezidentka.Podľa Čaputovej je potrebné v tejto súvislosti zdôrazniť, že aj prípadné odmietnutie ratifikácie by malo byť spojené s prípravou plánu krokov v boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, keďže nielen štatistiky, ale aj konkrétne prípady ukazujú, že je to nanajvýš aktuálna téma a vyžaduje si adekvátnu pozornosť.„Všetkých účastníkov a organizátorov ohlásených podujatí na Hodžovom námestí budúci týždeň vyzývam k prejaveniu svojho názoru pokojným spôsobom, pretože na konfrontáciu dnes neexistuje dôvod. Odmietnutie násilia na ženách a domáceho násilia by nás malo spájať a nie rozdeľovať,“ vyhlásila prezidentka.Pokiaľ ide o eventuálne stretnutie ústavných činiteľov k tejto téme, Čaputová podľa vlastných slov nemá problém vyjasniť si vzájomné postoje. „Ak to môže prispieť k tomu, aby dohovor nebol ďalej zneužívaný v predvolebnej kampani, rada takéto stretnutie zorganizujem,“ dodala prezidentka.Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko v utorok 4. februára požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov.Témou má byť práve Istanbulský dohovor. Podľa Danka totiž hrozí ďalší stret ľudí z koalície PS/Spolu a kotlebovcov pred prezidentským palácom 11. februára. Na tento deň má byť ohlásené zhromaždenie.