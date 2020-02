Žena, ktorá vošla so psom do mešity, za tento čin nebude odsúdená pre jej údajné psychické ochorenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - V indonézskom meste Cibinong v stredu oslobodili ženu, ktorej hrozilo až päť rokov za mrežami za to, že minulý rok prišla do mešity aj so psom. Tradičný výklad islamu označuje psov za "nečistých" a ich prítomnosť v mešite považujú veriaci za urážku svojej viery. Suzethe Margareth, ktorú zatkli minulý rok v júli, oslobodili len preto, že je podľa odborníkov psychicky chorá."Obvinenú nemožno odsúdiť, pretože z dôvodu svojich psychiatrických porúch nie je zodpovedná za svoje konanie. To, čo spravila, bolo zapríčinené jej psychickým ochorením," uviedol v stredu predseda trojčlennej súdnej poroty Indra Meinantha Vidi.Na záberoch z inkriminovaného júlového "incidentu" vidno, ako pes pobehuje po mešite v meste Bogor, a nahnevaní veriaci napádajú jeho majiteľku. Tá následne deklaruje, že je katolíčka, a sťažuje sa, že jej muž si má v danej mešite brať ďalšiu ženu, na čo nahnevaní veriaci hovoria, že o tom nič nevedia.Psa, ktorého prítomnosť v mešite sa tamojších veriacich tak silno dotkla, hneď nasledujúci deň zrazilo auto.V Indonézii je za rúhanie sa najvyšší možný trest päť rokov. Za rúhanie sa proti islamu pritom možno označiť tie najnepredstaviteľnejšie veci. Svoje o tom vie aj Indonézanka, ktorú minulý rok odsúdili na 18-mesačné väzenie za rúhanie sa po tom, čo sa vyjadrila, že pravidelné zvolávanie muezína na pobožnosti do miestnej mešity je podľa nej pustené príliš nahlas.