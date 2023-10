Prezidentka Čaputová nevymenuje Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia

Stanovisko prezidentky:

Prezidentka má svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod ministerstva životného prostredia nemôže zabezpečiť človek, ktorý svojimi vyjadreniami neguje dlhodobo platnú environmentálnu politiku tohto štátu a medzinárodné záväzky, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Kandidát, ktorý dlhodobo neuznáva vedecký konsenzus o zmene klímy a žiadna skutočná klimatická kríza podľa neho neexistuje, nemôže viesť a reprezentovať rezort, ktorého hlavnou úlohou je v zmysle zákona práve ochrana prírody a krajiny a klimatického systému Zeme.

Zároveň, kandidát, ktorý verejne schvaľuje násilné vysporiadanie sa s názorovými oponentmi, najmä z radov ochrancov prírody a krajiny, nemôže byť podľa prezidentky spôsobilý viesť ministerstvo, ktorého súčasťou je štátna ochrana prírody a krajiny.

Prezidentka je presvedčená, že na rozdiel od ďalších nominantov v prípade Rudolfa Huliaka existujú ústavno-právne dôvody a to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia, a to vzhľadom na zverené úlohy a poslanie ministerstva. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu.

Prezidentka preto Rudolfa Huliaka nevymenuje a požiadala Roberta Fica o doručenie nového návrhu kandidáta na post ministra životného prostredia, aby bolo možné pristúpiť k vymenovaniu vlády.