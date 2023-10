Aj Kaliňák, Ráž a Takáč, majú byť ministri za Smer-SD v novej Ficovej vláde

19.10.2023 (SITA.sk) - Na ministerstvá, kde svojich nominantov navrhuje najsilnejšia strana budúcej vlády Smer-SD, by sa mali posadiť už dlhšie medializovaní nominanti.Ako pre agentúru SITA potvrdili dva nemenované od seba nezávislé zdroje, ministrom pôdohospodárstva by sa mal stať Richard Takáč , ministrom financií Ladislav Kamenický a ministrom obrany Robert Kaliňák Zdroje potvrdili pre agentúru SITA aj nominanta na post ministra dopravy, a to Jozefa Ráža , syna známeho speváka a neúspešného kandidáta na post ministra vnútra ešte počas premiérovania Petra Pellegriniho