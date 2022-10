Prezidentka Čaputová odovzdala poverovacie listiny trom novým veľvyslancom

Rozvoj vzťahov s Bosnou a Hercegovinou

Výmena skúseností v zelenej oblasti

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v pondelok (3. októbra) poverovacie listiny novým slovenským veľvyslancom v Bosne a Hercegovine, Portugalsku a Španielsku. Hlava štátu o tom informuje na sociálnej sieti.Roman Hlobeň bude veľvyslancom SR v Bosne a Hercegovine. „V krajine dlhodobo podporujeme nielen jej reformné úsilie a snahy vstúpiť do Európskej únie , ale aj jej stabilitu a bezpečnosť. Preto dnes v Bosne a Hercegovine pôsobí aj viac ako 50 príslušníkov slovenských ozbrojených síl, ktorí sú súčasťou operácie Európskej únie Althea,“ napísala v statuse prezidentka, ktorá je presvedčená, že Hlobeň bude v podpore Bosny a Hercegoviny pokračovať a zasadzovať sa o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov.Novým veľvyslancom Slovenska v Portugalsku, ktoré je pre nás podľa Čaputovej perspektívny partner v oblasti energetiky a dovozu plynu do Európy, bude Tibor Králik. Priestoru pre spoluprácu a výmenu skúseností s Portugalskom je podľa prezidentky veľa aj v oblasti zelenej a digitálnej transformácie alebo pri efektívnom využívaní eurofondov.V Španielsku nás bude zastupovať veľvyslanec Juraj Tomaga, ktorý podľa prezidentky túto krajinu veľmi dobre pozná. „Verím, že aj to mu umožní ešte viac rozvinúť a využiť potenciál našich vzťahov so Španielskom v ekonomickej oblasti vrátane energetiky, ale aj v kultúre alebo vzdelávaní,“ uviedla Čaputová.