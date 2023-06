Prezidentka Čaputová omilostila dvoch mužov, ktorí si pestovali marihuanu a dostali viacročné tresty

Odkázaný na invalidný vozík

Jediný živiteľ rodiny

Tresty by mohli byť miernejšie

16.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok udelila milosť dvom mužov, ktorých trest súvisí s marihuanou. V prvom prípade omilostila 63-ročného muža, ktorý trpí viacerými ťažkými nevyliečiteľnými ochoreniami a pestoval si marihuanu na na tlmenie bolesti.Ďalší výkon trestu by bol v jeho prípade podľa prezidentky nehumánny. Muž bol právoplatne odsúdený za zadováženie si a prechovávanie marihuany vo veľkom rozsahu na trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov a trest prepadnutia majetku, ktorý už bol vykonaný.Pôvodne mu hrozilo 20 až 25 rokov väzenia, súd však prihliadol na jeho zdravotný stav a mimoriadne znížil trest. Z uloženého 11-ročného trestu odňatia slobody si už odpykal viac ako polovicu.Pri posudzovaní žiadosti o milosť prezidentka zohľadnila predovšetkým ťažký zdravotný stav muža. Odsúdený sa totiž liečil na onkologické ochorenie, trpí viacerými ďalšími závažnými ochoreniami a je odkázaný na invalidný vozík.Pre zlý zdravotný stav a stupňujúce sa bolesti sa nachádza v nemocnici pre obvinených a odsúdených. Pestoval 36 rastlín marihuany za účelom tlmenia chronických bolestí, pričom návykovú látku ďalej nepredával a pred výkonom trestu viedol riadny život.Doručené hodnotenie z ústavu na výkon trestu odňatia slobody je kladné, riziko recidívy trestnej činnosti bolo vyhodnotené ako nízke a resocializačná prognóza sa javí ako priaznivá. Prezidentka mu preto odpustila zvyšok trestu.V druhom prípade Zuzana Čaputová omilostila 40-ročného muža, ktorý bol súdom právoplatne odsúdený na 10 rokov za mrežami za zadováženie si a prechovávanie marihuany vo väčšom rozsahu.Trest dostal za to, že pestoval 20 rastlín marihuany na liečebné účely pre vážne chorých členov jeho rodiny i pre vlastnú spotrebu. Z uloženého 10-ročného trestu si už odpykal štyri roky a deväť mesiacov.Pri posudzovaní žiadosti o milosť prezidentka zohľadnila najmä skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval, nebol predtým súdne trestaný a nespáchal ani priestupok.Pred nástupom na výkon trestu riadne pracoval a bol jediným živiteľom rodiny s 12-mesačným dieťaťom. Pre výrazné zhoršenie jeho psychického stavu bol niekoľko mesiacov hospitalizovaný v nemocnici pre obvinených a odsúdených.Aj u tohto muža je hodnotenie z väznice kladné, riziko recidívy trestnej činnosti bolo vyhodnotené ako nízke a resocializačná prognóza je priaznivá.Prezidentka mu odpustila zvyšok z 10-ročného trestu pod podmienkou, že dva roky odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.Hlava štátu v súvislosti s oboma prípadmi upozorňuje, že na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR je predložený vládny návrh novely Trestného zákona, ktorý zavádza novú skutkovú podstatu neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú a psychotropnú látku, a ktorý by súdom v budúcnosti umožnil uložiť tresty s miernejšou trestnou sadzbou.