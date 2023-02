Prezidentka Čaputová opísala spoluprácu s poverenou vládou Hegera, vraj komunikujú denne a intenzívne

prezidentka

Od vlády prijala cez 80 materiálov

Nie o všetkom môžu rozhodovať

9.2.2023 (SITA.sk) - Spoluprácu s poverenou vládou vníma Zuzana Čaputová ako veľmi intenzívnu. Komunikácia podľa jej slov je na dennej báze. Uviedla to v stredu pre médiá na záver svojho regionálneho výjazdu v Kežmarku.Poukázala pritom na to, že za viac ako mesiac od nej prijala cez osemdesiat materiálov.„Každý jeden z nich musíme posúdiť jednak z hľadiska kompetencií, to znamená, či si vyžaduje môj súhlas, a aj z hľadiska obsahu,“ dodala. Podľa jej slov boli medzi materiálmi aj také, ktorým súhlas neudelila, ale aj také, ktoré poverenej vláde vrátila s tým, že nemá právomoc konať v zmysle príslušného článku ústavy a dávať súhlas.Osobitnou oblasťou sú podľa Čaputovej rozhodnutia, o ktorých odvolaná vláda rozhodovať už nemôže. Ide podľa jej slov o závažné otázky vnútornej alebo zahraničnej politiky.„Ústava je v tomto pomerne úsporná z hľadiska definície. Nie je celkom jasné, ktoré všetky dokumenty do tejto definície spadajú,“ zhodnotila. Podľa jej slov prax ukazuje, že niekedy aj niektoré strategické dokumenty, ktorých schválenie je predpokladom čerpania eurofondov, sú polemické, či spadajú do jednej alebo druhej oblasti.„Pritom by bolo veľmi praktické ich schváliť práve kvôli tomu, aby napríklad obce mohli čerpať finančné prostriedky z európskych fondov. Nebránila by som sa bližšej špecifikácii toho, čo sú závažné otázky v našej legislatíve,“ podotkla