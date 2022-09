Prezidentka Čaputová podpísala protokoly o vstupe Fínska a Švédska do NATO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Podpísala prístupové protokoly, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady SR, a to výraznou väčšinou. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec „Obe škandinávske krajiny svojím vstupom a obrannými schopnosťami i kapacitami Alianciu ešte viac posilnia a zvýšia našu spoločnú odolnosť. Teším sa z našich nových spojencov," vyhlásila prezidentka.Podotkla, že vstup týchto štátov do NATO vzišiel z obáv o ich vlastnú bezpečnosť po napadnutí Ukrajiny Ruskom a vyvolaní bezprecedentnej bezpečnostnej krízy s celosvetovými dopadmi. Švédsko i Fínsko boli dlhodobo vojensky neutrálne.