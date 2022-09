Ukrajina dostala 500 miliónov eur od Európskej únie, eurokomisár Várhelyi hovorí o najvyššom rešpekte ku krajine

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina dostala 500 miliónov eur v rámci rozpočtovej podpory Európskej únie na podporu riešení bývania, vzdelávania a zlepšenia potravinovej bezpečnosti. Ako referuje web Európskej komisie, počas stredajšej návštevy v Kyjeve o vyplatení tejto sumy informoval eurokomisár pre rozšírenie Európskej únie a susedskú politiku Olivér Várhelyi Ten sa v ukrajinskej metropole stretne s predstaviteľmi vlády, aby prediskutovali podporu EÚ a reformy uvedené v stanovisku Komisie k žiadosti Ukrajiny o členstvo. „Ukrajina má náš najvyšší rešpekt za to, že bojuje za nezávislosť a demokraciu a zároveň pracuje na reformách, aby napredovala na svojej ceste do EÚ. Teší ma, že štatút kandidátskej krajiny už vytvoril pozitívny reformný impulz, najmä v oblasti boja proti korupcii a reformy súdnictva,“ povedal.Komisár počas svojho pobytu navštívi aj projekty financované Európskou úniou, stretne sa s miestnymi obyvateľmi a bude sa podieľať na rozdeľovaní vecnej pomoci pre vysídlené obyvateľstvo na Ukrajine. Várhelyi sa stretne aj so zástupcami národnostných menšín.