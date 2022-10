Prezidentka Čaputová podpísala zmluvu o pridružení Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry

Skvelá príležitosť pre našich vedcov

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).Hlava štátu o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti a vysvetlila, že Slovensko potrebuje vesmír najmä preto, lebo je tam budúci potenciál, využívanie vesmíru sa demokratizuje a stáva sa dostupnejším aj menším štátom.Európska vesmírna agentúra je podľa prezidentky spolu so známou americkou NASA veľkým hráčom, kde sa budú môcť realizovať so svojimi projektmi a produktmi naši výskumníci a podnikatelia.„Náš domáci vesmírny priemysel je malý, ale sľubný, už teraz sa v ňom ukazuje viacero konkurenciechopných startupov a firiem, ktoré sa venujú vývoju komponentov družíc, navigácií a diaľkovému prieskumu zeme,“ píše v statuse Čaputová.Podľa prezidentky vďaka zmluve o pridružení do ESA, ktorá združuje 22 štátov, medzi ktorými sú aj Rakúsko a Česká republika, bude v tomto prestížnom a pre slovenskú vedu a ekonomiku výhodnom klube aj Slovensko. Národná rada SR vyslovila súhlas so Zmluvou o pridružení medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou vo štvrtok (6. októbra) a zo schváleného návrhu vyplýva, že zmluva umožní slovenským firmám nasledujúcich sedem rokov priame zapojenie sa do dodávateľských reťazcov v rámci ESA.Uzavretie zmluvy predpokladá od roku 2022 naďalej ročný odhadovaný príspevok SR zhruba 4,5 milióna eur a pol milióna eur ročne na prevádzku vesmírnej kancelárie.Slovensko s ESA uzavrelo v roku 2015 Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte. Pridružené členstvo v ESA by malo priniesť príležitosti pre subdodávateľov automobilového alebo leteckého priemyslu diverzifikovať časť svojho portfólia a dodávateľské príležitosti vie využiť aj sektor software spoločností. Vplyv by pridruženie mohlo mať aj na rozvoj slovenských start-up a spin-off spoločností.