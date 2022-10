Ukrajine sa podarilo získať naspäť 37 detí, ktoré Rusi ilegálne a násilím deportovali

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské ministerstvo pre reintegráciu potvrdilo, že sa im podarilo vrátiť domov 37 ukrajinských detí, ktoré predtým Rusi ilegálne deportovali do Ruska. Informuje o tom portál denníka Guardian.Deti podľa nich ešte v auguste násilne deportovali z okupovanej Charkovskej oblasti do ruskej Kabardinky, neďaleko mesta Gelendžik, a to aj napriek tomu, že všetci majú rodičov.Rodiny sú však podľa ministerstva už znovu spolu, i keď proces návratu detí bol „zložitý“.