Prezidentka Čaputová pošle Matovičov prorodinný balíček na ústavný súd

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje stredajšie rozhodnutie poslancov a so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu prijatého balíčka zákonov sa obráti na Ústavný súd SR . V tlačovej správe to povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec Podľa prezidentky by vzhľadom na povahu a významný finančný objem balíčka – 1,2 miliardy eur – bolo o to viac namieste vykonať legislatívny proces tak, aby boli dodržané všetky ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.„Inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade podľa prezidentky použitý v rozpore s ústavou, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie, a teda vo vetovaných častiach nebol daný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie," doplnil Strižinec.