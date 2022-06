Bratislavský chlapčenský zbor v Opere SND prezradí tajomstvá ľudského hlasu

22.6.2022 (Webnoviny.sk) -Cyklus nevšedných koncertov Príbeh hudby inicioval dirigent Bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák ml.. Pútavou formou v ňom rozpráva o svete klasickej hudby a celé to ilustruje ukážkami zo skladieb hudobných velikánov v podaní symfonického orchestra a Bratislavského chlapčenského zboru.Za takmer desať rokov existencie projektu sa Príbeh hudby stal najväčším slovenským hudobno-vzdelávacím projektom určeným mladým ľuďom a venoval sa rôznym témam zo sveta klasickej hudby.Najnovší koncert Príbeh hudby: Tajomstvá ľudského hlasu uvedie Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s Operou SND v dvoch predstaveniach o 11.00 a o 19.00 v stredu 29. júna pod taktovkou dirigenta Gabriela Rovňáka ml..Malým divákom priblíži, čo všetko dokáže ľudský hlas."Ľudský hlas je našim každodenným spoločníkom, no stále o ňom vieme pomerne málo. V rámci jeho neuveriteľných možností vie nahradiť celý orchester a umožní nám nahliadnuť aj do zvieracej ríše. Počas koncertu sa ho dokonca pokúsime dotknúť," prezrádza podrobnosti z programu dirigent."Pri spoznávaní ľudského hlasu budeme mať tých najlepších sprievodcov. Popri spevákoch Bratislavského chlapčenského zboru sa na pódiu predstaví aj zbor a orchester Opery SND a vynikajúci operní sólisti - sopranistka Mariana Sajko a basista Jan Štáva. Nechajte sa prekvapiť, v akých výškach či hĺbkach sa môže ľudský hlas pohybovať,” dodáva.Hudobno-vzdelávacie koncerty z cyklu Príbeh hudby trvajú hodinu, počas ktorej sa deti na vlastné uši presvedčia, že aj svet klasickej hudby môže byť plný zábavy. Predchádzajúce koncerty Príbehu hudby videlo už viac ako 80 tisíc detí z celého Slovenska zo všetkých ročníkov oboch stupňov základných škôl."Snažíme sa vychádzať z faktu, že deti sú zvyknuté počúvať hudobné ukážky v dĺžke 2-3 minúty, ani tie naše nie sú dlhšie. Zároveň nie je našim cieľom naučiť deti, kedy presne žil Mozart. Chceme, aby spoznali jeho hudbu a aby v jej spoločnosti zažili niečo pekné a príjemné. Deti dostanú odkaz aj na facebookovu stránku Príbehu hudby, kde nájdu celý playlist koncertu s kompletnými hudobnými ukážkami a ak sa im skladby zapáčili, môžu si ich dopočúvať, prípadne zdieľať medzi svojimi priateľmi,” objasňuje Rovňák."Zároveň sa snažím, aby ani hovorené slovo nebolo náročné a dlhé. Jeho pomer každoročne nastavujem podľa výsledkov prieskumu predchádzajúceho ročníka, v ktorom skúmame aj množstvo ďalších ukazovateľov - tie nám pomáhajú s optimálnym nastavením dramaturgie. Deti v publiku vnímam ako kamarátov, ktorým chcem povedať zaujímavé veci," dodáva.Predchádzajúce koncerty z cyklu Príbeh hudby sa venovali vzniku hudby a jej vývoju v histórii ľudstva, hľadali odpovede na otázky, prečo sa niektoré skladby a skladatelia stali nesmrteľnými a tiež prečo opera nie je nudná. Koncerty Príbeh hudby 2 a Príbeh hudby 3 si môžete pozrieť v internetovom archíve RTVS."Som veľmi šťastný, že môžeme pomôcť deťom a mladým ľuďom zorientovať sa v oblasti hudobného umenia, ukázať im, že klasická hudba nehryzie, práve naopak, že môže prinášať radosť a že nás dokáže naplniť pohodou a šťastím,” hovorí Gabriel Rovňák ml..Informačný servis