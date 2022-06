Prezidentka Čaputová pozvala Macrona na Slovensko a niečo jej prisľúbil aj kanadský premiér

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v priebehu summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Madride zagratulovala francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi k druhému mandátu, víťazstvu jeho strany v parlamentných voľbách a pozvala ho na Slovensko.Napísala to na sociálnej sieti s tým, že takisto sa na summite stretla aj s iným predstaviteľmi štátov. S holandským premiérom Markom Ruttem a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom napríklad hovorili o posilnení obrannej spolupráce, vrátane dlhodobej prítomnosti systémov protivzdušnej obrany Patriot na Slovensku.„Prvýkrát som sa stretla so švédskou premiérkou, ktorej krajina dostala na summite náš súhlas na vstup do Aliancie. A s britským premiérom Borisom Johnsonom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom sme sa rozprávali o situácii v našich krajinách, na Ukrajine a o ďalšej bilaterálnej spolupráci," uviedla Čaputová.Dodala, že premiér Trudeau jej v rámci rozhovoru oznámil, že Kanada v blízkej dobe na Slovensku otvorí plnohodnotné veľvyslanectvo.