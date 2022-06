Starosta Kyjeva sa poďakoval Slovensku za podporu Ukrajiny. Ak Putin vyhrá, nie je ohrozená iba naša krajina, vyhlásil

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Madride poďakoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko Slovensku za pomoc Ukrajine.„Ak dovolíme Putinovi vyhrať na Ukrajine, výsledky budú hrozné nielen pre našu krajinu. Ďakujem Slovensku za veľkú pomoc, nikdy na to nezabudneme,“ povedal Kličko počas stretnutia s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom (OĽaNO). Na sociálnej sieti o tom informoval Jaroslav Naď Vitalij Kličko spolu so svojím bratom Vladimirom poďakovali za nesmiernu vôľu, ktorú Slovensko prejavuje trpiacim Ukrajincom.„Celý demokratický svet urobí všetko pre to, aby boli zlo a nespravodlivosť potlačené. Naša ochota nesmie zastať na hlase tých, ktorí populisticky a kategoricky odmietajú pomôcť, pretože povýšili svoje záujmy nad utrpenie nespravodlivo umierajúcich. Všetkých ubezpečujem, že robíme správnu vec a urobíme maximum, aby Slovensko nikdy priamo nespoznalo krutosť vojny. Je to ale snaha, ktorá si vyžaduje úsilie nás všetkých, zmier v rodinách, ochotu medzi priateľmi či pochopenie medzi kolegami," dodal Naď.