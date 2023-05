Prezidentka Čaputová pricestovala na samit Rady Európy, bude rokovať o bezpečnosti kontinentu i o vojne na Ukrajine

Rokovania s európskymi partnermi

Posilnenie ochrany demokracie

17.5.2023 (SITA.sk) - Slovensko je v európskom spoločenstve rešpektovaným partnerom. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v utorok 16. mája pricestovala do Reykjavíku na samit Rady Európy. „Ide o mimoriadnu politickú udalosť, po 18 rokoch sa na jednom mieste stretáva 46 európskych lídrov vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona alebo predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen,“ skonštatovala hlava štátu.Zuzana Čaputová má podľa vlastných slov pred sebou dôležité rokovania s európskymi partnermi na témy ako je bezpečnosť Európy a odolnosť našich demokracií.Európskych kolegov chce uistiť, že vo vláde odborníkov, ktorú v pondelok 15. mája vymenovala, budú mať spoľahlivého partnera a spojenca. Prezidentka sa pripojí tiež k spoločnej deklarácii, ktorej súčasťou je posilnenie ochrany demokracie, ale aj výzva na ochranu ukrajinských detí zavlečených do Ruska a ich okamžitý návrat na Ukrajinu.„Nedávno som sa v Kyjeve rozprávala s dvomi takýmito rodinami, a mieru bolesti si vie asi každý rodič predstaviť,“ napísala na záver statusu slovenská prezidentka.