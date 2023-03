Prezidentka Čaputová prijala holandského kráľa Viliama-Alexandra s manželkou, čaká ich nabitý program (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.3.2023 (SITA.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok predpoludním prijala na trojdňovej oficiálnej návšteve Slovenska holandský kráľovský pár, kráľa Viliama-Alexandra kráľovnú Maximu . Je to prvá kráľovská návšteva na Slovensku po takmer po 13 rokoch.Slávnostný ceremoniál po príchode holandského kráľovského páru do Prezidentského paláca začal prehliadkou čestnej stráže na nádvorí paláca. Slovensko a Holandsko spájajú spoločné hodnoty a priority, bilaterálna spolupráca, ako aj partnerstvo v rámci Európskej únie NATO . V tlačovej správe to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Hlavnými témami kráľovskej návštevy budú otázky právneho štátu a ochrany klímy vrátane prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti. Po slávnostnom prijatí sa v krátkom rozhovore stretli kráľ Viliam-Alexander s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.Popoludní si kráľovský pár uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody na Devíne a prejde sa historickým centrom Bratislavy v sprievode primátora Matúša Valla. Spolu s prezidentkou SR si kráľovský pár uctí aj pamiatku Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej pri pamätníku na Námestí SNP.Prvý deň návštevy vyvrcholí štátnou večerou podávanou prezidentkou SR na počesť holandského kráľovského páru v Slovenskej filharmónii.