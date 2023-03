Je to zatiaľ môj najhorší džob a za posledných 20 rokov som nebol tak zle platený, hovorí Káčer o ministerskej stoličke

7.3.2023 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer do strany Demokrati nevstupuje pre žiadnu funkciu a ministerská stolička je podľa jeho slov to posledné, po čom teraz túži.Káčer to povedal na utorňajšej tlačovej konferencii, na ktorej premiér Eduard Heger predstavil jeho nový politický subjekt.„Je to zatiaľ môj najhorší džob. V živote som nebol taký zaneprázdnený a a za posledných 20 rokov som nebol tak zle platený," vyhlásil v súvislosti s ministerskou stoličkou