Prezidentka Čaputová priznala omyl pri vyznamenaní členov Bielej légie, pochybilo sa v procese posudzovania

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade vyznamenania členov Bielej légie, konkrétne Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej pochybilo v procese posudzovania. V tlačovej správe to uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec „Štátne vyznamenania by mali dostávať ľudia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolať spor o to, či slúžili demokracii. Urobím všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali,“ uviedla prezidentka.Tunega, Púčik a Tesár získali in memoriam rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za rozvoj ľudských práv a slobôd a ich ochranu v nedeľu 8. mája. Všetci traja boli ako členovia odbojovej organizácie Biela légia popravení ako antikomunisti v roku 1951.Historik Adam Šumichrast v denníku Pravda uviedol, že spomínaní odbojári pôsobili v štruktúrach ľudáckeho režimu, ktorého ideológiou boli ovplyvnení. Všetci traja absolvovali Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže.