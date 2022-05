Generálna komisárka expozície Slovenska na Expo v Dubaji končí, vláda schválila je odvolanie

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka odvolala generálnu komisárku expozície Slovenska na svetovej vystave EXPO Dubaj 2020 Miroslavu Valovičovú . Kabinet ju do tejto pozície vymenoval koncom septembra roku 2020.Jej pôsobenie bude ukončené 31. maja tohto roku. „Dôvodom je žiadosť o skončenie pracovného pomeru menovanej na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky k vyssie uvedenemu dátumu," priblížil rezort.EXPO 2020 Dubaj sa pôvodne malo konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. V dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori rozhodnutie o ročnom odklade a výstava sa tak konala v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.EXPO Dubaj bolo tzv. „veľké EXPO“, ktoré trvalo šesť mesiacov a koná sa iba raz za päť rokov. Návštevnosť slovenského pavilónu dosiahla 600 000. Celkovo výstava počas šiestich mesiacov privítala viac ako 24 miliónov návštevníkov z celého sveta.