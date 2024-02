Prezidentka Čaputová sa obrátila na Ústavný súd. Kritizuje porušenie záväzku štátu a dopad na majetok či dôstojnosť ľudí

Kritizuje porušenie záväzku štátu

19.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva obrátila na Ústavný súd SR s návrhom na preskúmanie súladu novely s ústavou. Súčasne podala návrh na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne.Prezidentka v podaní napáda proces prijímania zákona v skrátenom legislatívnom konaní aj jeho obsah. Ako informoval Čaputovej hovorca Martin Strižinec , okrem iného kritizuje porušenie pozitívneho záväzku štátu efektívne postihovať trestnú činnosť a chrániť práva občanov poškodených trestnou činnosťou.Prezidentka je presvedčená, že kombinácia zásadného zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmien v ukladaní podmienečných trestov odňatia slobody a zmien v oblasti premlčania je rezignovaním štátu na ochranu bezpečnosti svojich občanov a ochranu ich základných práv a slobôd. Znamená to podľa nej silný odklon od ochrany princípov právneho štátu.Dopad týchto zmien je podľa Zuzany Čaputovej ešte zvýraznený prostredníctvom posilnenia procesných práv podozrivých, obvinených a obžalovaných prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku. Prezidentka tiež upozorňuje na hrozbu zásahov do práv poškodených, ale aj obvinených na spravodlivé konanie.Pripomína, že zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry sa živé spisy z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) presunú na osem krajských prokuratúr. Napadnutý zákon pritom neobsahuje žiadnu legisvakáciu, počas ktorej by sa prokuratúra vedela pripraviť technicky, personálne a organizačne na zmenu príslušnosti prokuratúr tak, aby v spisoch nedochádzalo k prieťahom v konaní a mareniu efektívneho vyšetrovania trestnej činnosti.Prezidentka upozorňuje aj na nesúlad napadnutého zákona z dôvodu svojvôle zákonodarcu, keďže právna úprava je šitá na mieru spriazneným osobám, čo je možné považovať za uprednostňovanie osobného či skupinového záujmu pred verejným záujmom. Tiež kritizuje, že napadnutý zákon neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a neviedla sa o ňom žiadna odborná verejná diskusia, hoci jeho dopady možno identifikovať do mnohých právnych a spoločenských vzťahov.Často pôjde o závažné dopady na súkromie, majetok či dokonca dôstojnosť osôb poškodených trestnou činnosťou. Je presvedčená, že vládou deklarované dôvody na skrátené legislatívne konanie boli výsostne politické, v žiadnom prípade nie právne ani zákonné.Predmet právnej úpravy a dôležité systémové zmeny v oblasti trestného práva musia byť podľa prezidentky podrobené vecnej, poctivej a odbornej diskusii. Prezidentke tiež chýbajú analýzy alebo štúdie, ktoré by na základe existujúcich dát aspoň rámcovo odpovedali na to, aké budú dopady novely na odsúdených, obžalovaných a obvinených, na osoby poškodené trestnou činnosťou, ako aj na prebiehajúce trestné konania.V neposlednom rade je napadnutý zákon podľa prezidentky aj v nesúlade s viacerými medzinárodnoprávnymi záväzkami, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných dohovorov OSN a Rady Európy, ktorých predmetom je boj proti korupcii. Čaputová je presvedčená, že účinnosť zákona je spojená so všetkými rizikami, ktoré nedostatočná príprava zákona a absencia odbornej diskusie prinášajú.