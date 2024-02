Šeliga označil stiahnutie fotografie Kučerku z databázy hľadaných osôb za nezmyselné, polícia môže umožniť jeho voľný pohyb

Doposiaľ nevysvetlené rozhodnutie

Ušli pred zákonom do Bosny a Hercegoviny

Šeliga hovorí o trestnom čine

19.2.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie stiahnuť fotografiu expolicajta Mariána Kučerku z policajnej databázy hľadaných osôb je nelogickým krokom, ktorý nedáva zmysel, pretože mu môže umožniť voľný pohyb. Tvrdí to mimoparlamentná strana Demokrati Podľa exposlanca Národnej rady SR Juraja Šeligu je rozhodnutie stiahnuť fotografiu hľadaného bývalého príslušníka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) rozhodnutím, ktoré doteraz nebolo riadne vysvetlené. Expert hnutia Demokrati na spravodlivosť upozorňuje, že slovenská databáza je prepojená s medzinárodnou organizáciou Interpol Ak sa tam Kučerkova fotografia už nenachádza, mohlo by to znamenať, že sa hľadaná osoba sa môže voľne pohybovať po Európe. Kučerka je pritom právoplatne odsúdený, Najvyšší súd SR na neho vydal vlani zatykač za korupciu, odsedieť si má 10 rokov a šesť mesiacov.Podľa rozsudku prijal úplatky za to, aby polícia neobvinila príbuzného exministra Petra Žigu (v tom čase Smer-SD , dnes Hlas-SD Štefana Žigu , a tiež za angažovanie sa v kauze daňových podvodov naftárov z firmy Jopi Trade.Spolu s bývalým šéfom operatívcov NAKA Jánom Kaľavským ušli pred zákonom do Bosny a Hercegoviny, kde požiadali o azyl. Šeliga poukazuje na to, že policajti sú na zmiznutie Kučerkovho mena zo zoznamu skúpi a odvolávajú sa nekonkrétne operatívno-pátracie techniky.„Aká to je technika, stiahnuť fotografiu niekoho koho hľadáte a kto je právoplatne odsúdený? Nemá to byť tak, že ak je niekto hľadaný, jeho fotografia má byť všade, aby v prípade, že ho niekto uvidí, kontaktoval políciu?” hovorí Šeliga a pýta sa, či je Kučerkov identikit ešte v databázach Interpolu, pretože slovenská databáza je prepojená práve s databázami Interpolu.Ak bol Kučerka vymazaný z databázy Interpolu bez rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý vydal medzinárodný zatykač, ide podľa Šeligu o trestný čin, za ktorý musia byť vyvodené dôsledky. Vyzýva preto zodpovedné orgány na riadne vysvetlenie postupu, inak sa môže verejnosť domnievať, že sa hľadaná osoba môže slobodne pohybovať po Európe a môže vzniknúť podozrenie, že naša polícia jej pomáha.