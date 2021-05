Prezidentka Čaputová sa stretla s dánskym korunným princom Frederikom, pozvala ho na Slovensko

Princ prijal pozvanie

Prezidentka sa chce inšpirovať Dánskom

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 10. mája počas svojej pracovnej cesty v Dánsku stretla s korunným princom Frederikom Hlava štátu to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti. S dánskym princom sa prezidentka rozprávala o dôležitosti dodržiavania právneho štátu a plánoch Slovenska a Dánska v oblasti ochrany životného prostredia a zelenej ekonomickej obnovy.„Princ prijal moje pozvanie na návštevu Slovenska a prísť by mal aj s tamojšou biznis delegáciou,“ uviedla prezidentka. Čaputová pokračovala návštevou agentúry State of Green.Ide o centrum, ktoré kumuluje dánske skúsenosti zo zelenej transformácie a podporuje spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom. Na tomto stretnutí prezidentku sprevádzal aj minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) a zástupcovia organizácií venujúcich sa téme obnovy budov.„Práve do obnovy budov bude z nášho Plánu obnovy smerovať viac ako miliardy eur s cieľom ušetriť energiu a znižovať emisie. Dáni majú za sebou v tejto oblasti už solídne výsledky,“ tvrdí Čaputová.Hlava štátu ďalej konštatuje, že čerpať zo skúseností Dánska bude veľmi dôležité na to, aby prostriedky preinvestované na Slovensku boli využité efektívne. Zuzana Čaputová odcestovala na oficiálnu pracovnú cestu do Dánska v nedeľu 9. mája.