Česko masívne uvoľnilo pandemické opatrenia, za obete koronavírusu zapália 30-tisíc sviečok

10.5.2021 - Česko v pondelok masívne uvoľnilo pandemické obmedzenia. Najnovšia séria zmierňovania opatrení prišla po tom, ako počty nakazených poklesli na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho augusta.Práve po minuloročnom lete česká vláda nedokázala včas zareagovať na rastúci počet infekcií, čo neskôr prispelo k rekordnému počtu úmrtí. V krajine dosiaľ na následky ochorenia COVID-19 skonalo takmer 30-tisíc ľudí.Azda najviditeľnejšiu zmenu, ktorá sa týka všetkých, predstavuje nosenie rúšok. Po novom ich ľudia nemusia nosiť vo vonkajších priestoroch, ak sa zdržiavajú aspoň dva metre od ostatných osôb. Mnohí ich aj tak v ostatných dňoch a týždňoch nenosili. V pondelok mohli po dlhšom čase opäť otvoriť predajne automobilov, soláriá, strelnice, cestovné kancelárie, opravy obuvi, tetovacie štúdiá a mnoho ďalších služieb.Aj v najvýraznejšie postihnutých regiónoch sa deti opäť mohli vrátiť do škôl. Všetky však musia nosiť rúška a dvakrát týždenne podstúpiť testovanie. Výučba bude zatiaľ fungovať striedavo po týždňoch prezenčne a dištančne.Česko v určitom období pandémie koronavírusu dominovalo globálnej štatistike úmrtí na počet obyvateľov. Uvoľnenie opatrení povolili po tom, ako denný počet nových prípadov poklesol z úrovne takmer 17-tisíc na začiatku marca na nedeľňajších 381. Toto číslo je najnižšie od spomenutého vlaňajšieho augusta. Počet infikovaných v priebehu siedmich dní klesol na 101 osôb na 100-tisíc obyvateľov.Vláda by mala v pondelok rokovať o pláne umožniť ľuďom zúčastniť sa na koncertoch a iných kultúrnych podujatiach. Rezort kultúry navrhol, aby sa na akciách v exteriéri mohlo zúčastniť až 700 ľudí. Pre interiérové podujatia navrhuje maximálnu kapacitu 400 osôb.Česko v doterajšom priebehu pandémie koronavírusu zaznamenalo viac ako 1,6 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a najmenej 29 711 súvisiacich úmrtí. Českí politickí lídri i občania by mali v pondelok večer na Pražskom hrade v sídle prezidenta zapáliť 30-tisíc sviečok ako znak úcty všetkým obetiam pandémie v Česku.