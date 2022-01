Prezidentka Čaputová sa stretla so záchrannými zložkami, poďakovala za ich nasadenie v čase pandémie (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu stretla so záchranármi, ktorým poďakovala za ich vytrvalú službu a dodala, že má k ich práci veľký rešpekt. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Hasičského záchranného zboru, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Horskej záchrannej služby a Policajného zboru SR.„Verím, že toto poďakovanie nevyslovujem len vo svojom mene, ale aj v mene celej spoločnosti, pre ktorú robíte nesmierne veľa. Som presvedčená, že práca záchranára, hasiča, policajta či horského záchranára sa nedá vykonávať ako iné povolania. Vyžaduje si mimoriadne nasadenie a odhodlanie pomáhať ľuďom,“ povedala prezidentka.Hlava štátu povzbudila aj tých zdravotníkov, ktorí sa počas svojej práce stretávajú s nevďakou, nepochopením či „mudrovaním“ a neúctou časti spoločnosti. „Zmysel toho, čo robíte, je v službe samotnej. Radosť a opodstatnenie je v hodnotách, ktoré pre ľudí chránite. Osobitne to platí v situácii, ktorú prežívame takmer dva roky. Pandémia postavila bezpečnosť, zdravie a ľudský život do centra záujmu, ktorému podriaďujeme takmer všetky naše kroky,“ povedala.Čaputová pripomenula, že záchranné zložky boli počas pandémie spolu s lekármi v prvej línii vystavené tej najväčšej záťaži a museli si siahnuť až na dno svojich síl. „S odstupom času bude ešte jasnejšie, že vám spoločnosť má byť za čo vďačná,“ doplnila. Zdôraznila, že bude plne podporovať každý krok, ktorý povedie k zlepšeniu postavenia a životných podmienok záchranárov.