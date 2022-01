Rezort hospodárstva chce zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch podnikania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa v medzinárodných rebríčkoch podnikania umiestňuje prevažne na nižších, horších pozíciách a absenciou výraznejších reforiem pozične stagnuje až sa prepadá. Zmeniť by to mohli opatrenia navrhnuté v tzv. cestovnej mape, ktoré v stredu vzala na vedomie vláda.Ich realizáciou by sa pritom podľa Ministerstva hospodárstva SR malo zabezpečiť lepšie postavenie našej krajiny v medzinárodných rebríčkoch, a teda aj zvýšenie kreditu Slovenska v medzinárodnom ekonomickom porovnaní.Celkovo ide o 43 návrhov, ktoré rezort hospodárstva vybral zo 70 návrhov zaslaných od oslovených ministerstiev a úradov. Ide napríklad o modernizáciu zastaranej a vybudovanie novej letiskovej infraštruktúry, zjednodušenie zamestnávania štátnych príslušníkov z tretích krajín či zvýšenie výdavkov na výskum a vyvoj v podnikateľskej sfére.Termíny plnenia sú nastavené na roky 2022 a 2023, ich vplyv sa vsak podľa ministerstva odzrkadli minimalne s dvoj až štvorročným oneskorením.