Prezidentka Čaputová sa vyjadrila ku kauze NASES, Remišová kritizovala Rašiho tvrdenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri kauze údajného odpočúvania štátnej počítačovej siete Govnet vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová k zdržanlivosti. Urobila tak po dnešnom stretnutí s podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou Za ľudí ).Čaputová zdôraznila, že aj keď sa ku kauze Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) vyjadrovali iní politici výraznejšie, nerozprávali o skutkovej podstate trestných činov.Prezidentka povedala, že kauzu vníma prostredníctvom médií, ale aj prostredníctvo informácií, ktoré má ako hlava štátu k dispozícii.„V každom prípade a vzhľadom na to, že to je téma, ktorá sa bezprostredne týka bezpečnosti Slovenskej republiky a našich záujmov a kreditu voči zahraničným partnerom. Zámerne budem k tejto téme zdržanlivá. Prebieha tam vyšetrovanie,“ povedala.Dodala, že informácie, ktoré ma k dispozícií ona, sú, samozrejme, nad rámcom tých medializovaných. Podľa Čaputovej je zo strany politikov teraz na mieste zdržanlivosť.„Rešpektujem to, že sa niektorí politici vyjadrili vo väčšom rozsahu a hovorili o potenciáli, pokiaľ viem nehovorili skutkové tvrdenia. Ja si na tie výsledky vyšetrovanie počkám, lebo iné konanie by bolo kontraproduktívne,“ dodala.Vicepremiérka Remišová komentovala aj slová jej predchodcu Richarda Rašiho Smer-SD ), ktorý ju obvinil, že ona sama bráni tomu, aby bezpečnostné prvky siete Govnet patrili štátu.„Nie je to pravda, sú v súkromných rukách. Desať rokov sa tento projekt neriešil a následne bol pripravený projekt, ktorý sme prehodnocovali z dôvodov, ako boli jednotlivé komponenty nacenené,“ vysvetlila Remišová.Podľa nej, ak je cena jedného komponentu 26-tisíc eur, pričom trhová cena je 10-tisíc eur, tak je prirodzené, že ten projekt si chcú preveriť. „Časy, kedy sa kupovalo so 60 percentnou maržou, skončili,“ zdôraznila.Prezidentka reagovala aj na tému interrupcií, ktorá sa opäť otvorila v parlamente s tým, že ju mrzí, ak sa takéto citlivé témy otvárajú z pozície moci skôr, ako im predchádza poctivá odborná a spoločenská debata.„Interrupcie považujem za zlú vec, sama som nič takéto nikdy nepodstúpila a ani by som nepodstúpila, napriek tomu si nemyslím, že je správne riešiť túto otázku zákonnými zákazmi. Vieme, ako to dopadlo v zahraničí,“ vysvetlia. Podľa hlavy štátu má Slovensko v súčasnosti iné problémy. „Nemyslím si, že reštrikcia rieši podstatu problému,“ uzavrela.Peter Pellegrini v utorok 16. júna na tlačovej konferencii povedal, že ak sa podozrenia v kauze NASES nepotvrdia, podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová musí položiť svoju funkciu. Uviedol, že s bývalým vicepremiérom Richardom Rašim podajú v najbližších dňoch na Remišovú trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.Jej činnosťou totiž bola podľa Pellegriniho slov ohrozená bezpečnosť štátu. Raši doplnil, že jediným zámerom Remišovej bolo vytvoriť škandál a ona samotná ohrozila kybernetickú bezpečnosť štátu.Policajti Národnej kriminálnej agentúry zadržali pri akcii v NASES štyri osoby. Podľa medializovaných informácií mala polícia podozrenie, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná prostredníctvom zariadení, ktoré pri akcii skonfiškovali.Štvoricu zadržaných však policajti následne prepustili bez obvinenia. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zároveň potvrdil, že Vojenské spravodajstvo bolo v minulosti požiadané o audit vnútornej bezpečnosti štátnych inštitúcií.