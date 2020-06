Župani žiadajú dofinancovanie následkov koronakrízy, chcú sa dohodnúť najmä s ministerstvom

Opatrenia na rozbeh ekonomiky

V hre je aj reforma verejnej správy





SK8 je združenie všetkých samosprávnych krajov na území Slovenska. Jeho hlavným cieľom je obhajovať záujmy krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovanie rozvoja samosprávnych funkcií, zjednocovanie postupov členov združenia pri vykonávaní zverených kompetencií a navrhovanie riešení príslušným orgánom samosprávy.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predsedovia všetkých samosprávnych krajov združení v SK8 chcú do 10. júla dosiahnuť dohodu s Ministerstvom financií SR , ktorá má riešiť dofinancovanie následkov koronakrízy. Uviedol to na brífingu počas dnešného rokovania združenia v Banskej Bystrici jeho predseda Jozef Viskupič , ktorý je zároveň predsedom Trnavského samosprávneho kraja „Vzhľadom na rysujúce sa výpadky príjmov, kde jediná daň, ktorá tvorí financovanie samosprávnych krajov, je daň z príjmu fyzických osôb, môže byť jej výber do budúcna veľmi nepredvídateľný. Našim cieľom je nájdenie spoločného stanoviska a jeho odoslanie na ministerstvo financií,“ uviedol predseda SK8 s tým, že s ministerstvom chcú do 10. júla dohodnúť financovanie takzvaných proticyklických opatrení, ktoré môžu adresne v regiónoch pomôcť v rozbehu ekonomiky.Na rokovaní sa zúčastňuje aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling , s ktorým budú župani preberať témy stredných škôl, plánu ich výkonov, zvyšovaní ich kvality.„Možno otvoríme aj tému optimalizácie siete, lebo by sme boli veľmi radi súčinní ako ministerstvo s jednotlivými vyššími územnými celkami, jednotlivými školami, aby sme posúvali školstvo ďalej a vytvárali kvalitný stupeň vzdelania pre mladých ľudí,“ dodal minister.Župani rokujú vo štvrtok aj o ďalších témach, ako je napríklad reforma verejnej správy, opatrenia na oživenie cestovného ruchu a návrhu nového zákona o cestnej doprave.