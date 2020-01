Prezidentka Čaputová si predvolá Čižnára a Lučanského, zaujíma ju prepustenie Trnku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová pozve generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a policajného prezidenta Milana Lučanského na stretnutie do Prezidentského paláca. Bude sa ich pýtať na prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zo zadržania.„Všetci sme počuli nahrávky rozhovorov medzi Mariánom K., Dobroslavom T. a Jánom Počiatkom a to, čoho sme boli svedkami, je v ostrom kontraste s výsledkom postupu orgánov činných v trestnom konaní. V takomto spoločensky vážnom prípade aj s ohľadom na to, že ide o bývalého generálneho prokurátora, takto rozdielne názory v jednej veci zo strany orgánov činných v trestnom konaní znova len oslabujú dôveru v spravodlivosť," uviedla prezidentka v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol jej hovorca Martin Strižinec.Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vo štvrtok 16. januára zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V priestoroch Národnej kriminálnej agentúry následne vypovedal viac ako osem hodín. Obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa voči nemu vzniesli aj v decembri. Polícia vtedy na sociálnej sieti uviedla, že obvinenie súvisí s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať obvinený Dobroslav T. prístup v rokoch 2007 až 2014.