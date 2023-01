Prezidentka Čaputová si prevzala Európsku cenu nadácie Schwarzkopf

Podpora inklúzie menšín

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová si v Berlíne prevzala Európsku cenu nadácie Schwarzkopf. Na dovzdávaní ocenenia sa zúčastnil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier Slovenská hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Uviedla, že samotná nadácia a jej príbeh symbolizujú komplikované dejiny Nemecka.Jej hlavnou misiou je podpora inklúzie menšín, zjednocovania Európy i boj proti extrémizmu, neznášanlivosti a xenofóbii. Prezidentka označila túto misiu za veľmi dôležitú aj pre súčasnosť.„Pravidlá, ktoré desaťročia slúžili k posilňovaniu jednoty a spolupráce na našom kontinente sa pod vplyvom mnohých vonkajších aj vnútorných kríz oslabujú a narušujú. To nás robí krehkejšími, ako si myslíme. Preto, ak v tejto dobe chceme naďalej chrániť demokraciu, musíme hodnoty, akými sú humanizmus a empatia, prenášať do nášho každodenného života a našej práce," uviedla Čaputová.Dodala, že toto by malo byť dedičstvo, ktoré zanecháme ďalším generáciám, a ktoré nadácia oceňuje od roku 2003.