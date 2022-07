Prezidentka Čaputová tvrdí, že nie je proti rodinám. Matovičove tvrdenia sú manipulatívne a nepravdivé

Rodiny majú dostať účinnú pomoc

Balíček je protiústavný z troch dôvodov

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje tvrdenia Igora Matoviča, že je proti rodinám, za manipulatívne a nepravdivé, uviedol pre agentúru SITA jej hovorca Martin Strižinec Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) včera ostro skritizoval prezidentku na sociálnej sieti, pretože sa obrátila na Ústavný súd SR (ÚS) v súvislosti so schváleným balíčkom prorodinných opatrení. Ako minister uviedol na sociálnej sieti, "nenávisť voči nemu prezidentku metá natoľko, že v pohode obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov“.Podanie prorodinného balíčka na ÚS prezidentka avizovala už pred prelomením jej veta poslancami Národnej rady SR.„Podala som návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti,“ konštatovala prezidentka.Tvrdí, že nie je proti pomoci rodinám, ale robí to preto, lebo chce, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc, ktorú si môžeme dovoliť, a o ktorej sa rozhodne legitímnym spôsobom so zapojením všetkých, ktorí ju budú musieť nakoniec vo svojich rozpočtoch zaplatiť.Hlava štátu okrem procesných výhrad v podaní uvádza aj hmotnoprávne výhrady a Ústavný súd SR zároveň žiada o pozastavenie účinnosti zákona v prípade, ak nerozhodne do 1. januára 2023. Je presvedčená, že prijatý balíček je protiústavný z troch dôvodov. Celý zákon bol podľa nej prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod.„Som presvedčená, že inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s Ústavou SR, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie,“ vysvetľuje Zuzana Čaputová. Podľa nej je potrebné, aby Ústavný súd SR raz a navždy urobil v tejto téme jasno.