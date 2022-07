Minister financií rozbíja štát a Heger sa na to iba nečinne prizerá. Kollár nepodporí žiadnu menšinovú vládu, ak v nej bude Matovič

Matovič rozbíja štát

Heger sa chytá do vlastnej pasce





Predseda vlády začiatkom týždňa deklaroval, že jeho cieľom je zachovať štvorkoalíciu, pretože je to kľúčové pre prosperitu a demokratický vývoj Slovenska. Predsedu strany SaS Richarda Sulíka preto v súvislosti s vypovedaním koaličnej zmluvy žiada o krok dozadu.

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Miroslav Kollár nepodporí žiadnu prípadnú menšinovú vládu, ktorej členom by bol súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Ako ďalej uviedol v stanovisku pre médiá, Matovič podľa neho svojím konaním rozbíja štát, vládu aj koalíciu. Správanie ministra financií však podľa poslanca ukazuje aj na nečestnosť a neschopnosť slov a činov premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).„Ten sa nás na jednej strane snaží presvedčiť, že chce vyššiu politickú kultúru, že mu ide o normálne fungovanie štátu, vlády aj koalície, no na druhej strane nedokáže upratať jedného ministra," povedal Kollár s tým, že je šokujúce sledovať, ako Heger necháva bez reakcie hulvátske osobné útoky ministra financií na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú Podobné je to podľa Kollára aj v prípade riešenia vládnej krízy, kde premiér na jednej strane hovorí, že mu ide o štvorkoalíciu a udržanie strany SaS v nej, no na druhej strane hovorí, že Matovič ostane a niet o čom rokovať.„Eduard Heger sa začína chytať do pasce svojich vlastných slov. Hra, ktorú spustil, sa totiž nedá hrať donekonečna," vyhlásil nezaradený poslanec.Zároveň Kollár dodal, že predseda vlády sa môže tváriť, ako chce, môže hovoriť, čo chce, ale každým ďalším dňom je jasnejšie, že s Matovičom sa mu nikdy nepodarí ani zvýšiť politickú kultúru, ani vybudovať právny štát, ani zachrániť svoju koalíciu a ani pomôcť rodinám.