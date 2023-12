Prezidentka Čaputová udelila štyri podmienečné milosti, odpustila tresty za pestovanie marihuany aj krátenie daní

Odsúdený počas výkonu trestu študoval

22.12.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok rozhodla o udelení štyroch podmienečných milostí. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec Ide o troch mužov, ktorí sú odsúdení za prechovávanie a pestovanie marihuany pre vlastnú spotrebu. Prezidentka im udelila milosť a odpustila nevykonané zvyšky trestov odňatia slobody. Milosť udelila aj matke troch detí, ktorá bola odsúdená za daňový trestný čin.Ako prezidentka priblížila, omilostení muži nepredávali marihuanu, ale ju prechovávali a pestovali vo väčšom rozsahu pre zmiernenie zdravotných ťažkostí. Muži neboli v minulosti súdne trestaní a majú aj kladné hodnotenia z ústavov na výkon trestu.„28-ročný muž bol právoplatne odsúdený súdom po mimoriadnom znížení trestu na trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a šesť mesiacov za zadováženie si a prechovávanie marihuany. Z uloženého trestu vykonal viac ako štyri roky a jeden mesiac," informovala prezidentka s tým, že pred nástupom na výkon trestu riadne pracoval a počas výkonu trestu absolvoval trojročné štúdium a dosahoval výborné študijné výsledky.Muž dostal podmienku, že po dobu jedného roka a piatich mesiacov od udelenia milosti nespácha trestný čin.Ako ďalej informovala prezidentka, 35-ročného muža odsúdili za pestovanie a prechovávanie marihuany na päť rokov po mimoriadnom znížení trestu súdom. Z uloženého trestu k dnešnému dňu vykonal viac ako dva roky a jeden mesiac.„Odsúdený zasadil na záhrade rastliny marihuany, pričom návykovú látku ďalej nepredával. Časť z vypestovaných rastlín okrem vlastnej spotreby preukázateľne využíval aj na výrobu experimentálneho organického hnojiva, ktoré používal na hnojenie vlastnej záhrady," informovala prezidentka s tým, že nikdy nebol súdne trestaný, viedol riadny život a pracoval.Prezidentka mu odpustila nevykonaný zvyšok trestu pod podmienkou, že po dobu dvoch rokov a jedenásť mesiacov nespácha trestný čin. Ďalší 23-ročný muž bol odsúdený za pestovanie a prechovávanie marihuany pre vlastnú spotrebu na päť rokov odňatia slobody. Z uloženého trestu vykonal viac ako jeden rok a tri mesiace.Vzhľadom na nepriaznivé rodinné pomery žil v spoločnej domácnosti so starou matkou, o ktorú sa vzhľadom na jej zhoršený zdravotný stav aj staral. Prezidentka mu odpustila zvyšok trestu pod podmienkou, že po dobu troch rokov a deviatich mesiacov nespácha úmyselný trestný čin.Prezidentka udelila milosť aj matke troch detí. 38-ročná žena bola právoplatne odsúdená na trest odňatia slobody na dva roky a tri mesiace za trestný čin krátenia daní, ktorý spáchala pred desiatimi rokmi v Nemecku. Prezidentka zohľadnila, že odsúdená sa na trestnej činnosti podieľala okrajovo formou pomoci, pričom nebola iniciátorkou a prihliadla aj na to, že v minulosti viedla riadny život, nebola súdne trestaná a ani v súčasnosti nie je trestne stíhaná.„O deti sa stará sama, pričom najmladšie z nich stále dojčí. Jej nástup na výkon trestu by mal značne nepriaznivý dopad na situáciu v rodine," informovala prezidentka s tým, že jej trest odpustila s podmienkou, že po dobu dvoch rokov a troch mesiacov nespácha úmyselný trestný čin.