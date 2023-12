Deti v ôsmich krajských nemocniciach zažili vďaka Lidlu čarovné Vianoce

22.12.2023 (SITA.sk) -Vianočné sviatky zvyčajne trávia ľudia v kruhu svojej rodiny a blízkych. Nie každý má však šťastie prežiť ich práve v teple svojho domova. Sú situácie, keď to nedovolí napríklad zdravie a aj tí najmenší, ktorí sa na Vianoce každoročne tešia najviac, žiaľ, musia zostať na oddeleniach nemocníc. Lidl sa preto rozhodol priniesť im vianočnú nádielku v podobe hračiek a krásne ilustrovaných knižiek Dobré rozprávky priamo do čakární a hracích kútikov, aby si tak pobyt počas sviatkov aspoň trošku spríjemnili hrou alebo čítaním."V našom vianočnom spote zachránil medvedík čistotný Vianoce malému chlapcovi, keď mu priniesol jeho vysnívanú hračku priamo pod stromček. Presne to isté sa celému zástupu medvedíkov podarilo aj v skutočnom svete a vďaka nim získali najmenší pacienti krajských nemocníc darčeky, ktoré ich potešia po celý rok," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.Hlavným posolstvom Vianoc je pomáhať a podeliť sa o radosť, s čím sa Lidl absolútne stotožňuje a celoročne podporuje neziskové aktivity či organizácie. Avšak chuť podať pomocnú ruku opäť ukázali aj všetci zákazníci. Stačilo malé gesto ako kúpa plyšového macíka, pričom na konci celého príbehu sa podarilo vyčariť úsmev desiatkam detí, ktoré mohli zažiť kúzlo Vianoc aj mimo ich domova. Obdarované boli krajské nemocnice v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Každé jedno detské oddelenie dostalo rovnaký dar pozostávajúci z hračiek a detských kníh.Lidl dlhodobo podporuje zdravotnú starostlivosť pre deti. Vďaka projektu Dobré rozprávky získali novorodenecké kliniky a detské kardiocentrum život zachraňujúce prístroje v hodnote viac ako 5 500 000 eur. Diskont v minulosti podporil aj detské onkológie a každý týždeň pomáha pri rehabilitáciách vážne chorých detí v projekte Od začiatku v dobrých rukách.Informačný servis