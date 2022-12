Prezidentka Čaputová v piatok odvolá menšinovú vládu premiéra Hegera

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok o 13:30 odvolá vládu Eduarda Hegera OĽaNO ). Ako informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec , zároveň ju v zmysle Ústavy SR dočasne poverí vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. O ďalšom postupe bude prezidentka informovať v piatok, dodal Strižinec.Čaputová sa už s premiérom Hegerom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom Sme rodina ) stretla vo štvrtok večer. Kollár po ich rozhovore uviedol, že sa v termíne predčasných volieb zhoduje s prezidentkou. „Najneskorší termín jún. To je najneskorší, ale keby to bolo v máji, bolo by to lepšie," povedal.