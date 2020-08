Prezidentka Čaputová vrátila Matovičovi úder

Opatrenia musia byť aj v súlade s ústavou

Schválený zákon by neprešiel testom ústavnosti

Vetované tri zákony

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentke Zuzane Čaputovej záleží, aby sa prijímali efektívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu , ale musia byť aj v súlade s ústavou. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec Reagovala tak na vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča OĽaNO ), že prezidentka vetovaním zákona o telekomunikáciách zobrala vláde najväčšiu zbraň v boji proti koronavírusu Čaputová sa tiež opiera o rozhodnutie ústavného súdu, ktorý už pozastavil účinnosť obdobnej právnej úpravy, ktorá dostala od opozície prezývku „špiclovací“ zákon.„Prezidentka jasne uviedla dôvody, pre ktoré sa rozhodla vrátiť spomínaný zákon. Prezidentke záleží na tom, aby sme prijímali efektívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale musia byť aj v súlade s ústavou,“ uviedol Strižinec.Hovorca tiež pripomenul, že ústavný súd nedávno pozastavil účinnosť obdobnej právnej úpravy týkajúcej sa prelomenia ochrany osobných údajov a ich poskytovania štátnej moci.Strižinec napísal, že prezidentka je presvedčená, že ani schválený zákon by neprešiel testom ústavnosti. „Jeho znenie by viedlo k aplikačným problémom, ktoré vzbudzujú pochybnosti o jeho vykonateľnosti, a teda aj schopnosti dosiahnuť deklarovaný cieľ a účel,“ priblížil názor hlavy štátu.Podľa Čaputovej je len na poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) , ako rýchlo a v akom znení zákon schvália. Myslí si však, že je lepšie, ak zákon upravia teraz, než keby mal účinnosť zákona pozastaviť ústavný súd.Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala v piatok 31. júla tri zákony. Parlamentu tak vrátila novely zákonov o prokuratúre, o komisárovi pre deti či komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách. Oznámila to na tlačovej konferencii v Prezidentskom paláci.Čaputová zvyčajne oznamuje svoje rozhodnutia o podpísaní či nepodpísaní zákonov v tlačovej správe, v júli tak ale výnimočne urobila formou vyhlásenia. V tejto súvislosti ide o vôbec prvé vetovanie zákonov, ktoré prezidentka vracia na opätovné prerokovanie od aktuálneho zloženia NR SR.Premiér Matovič vetovanie zákona o elektronických komunikáciách označil za nezodpovedné. „Najmenej bolestivý a najefektívnejší nástroj boja nám úrad prezidentky vypol a zobral nám ho z ruky,“ povedal Matovič s tým, že podľa neho ide o nadprácu prezidentského úradu a je mu to mimoriadne ľúto.