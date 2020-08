Briti vyradili zo zoznamu bezpečných krajín ďalšie štáty, dovolenkárov čaká povinná karanténa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Stovky britských dovolenkárov vo Francúzsku či Holandsku od piatku čelia povinnosti podstúpiť po návrate do vlasti 14-dňovú karanténu.Britská vláda po nedávnom náraste prípadov ochorenia COVID-19 nariadila karanténne opatrenia pre všetkých, ktorí pricestujú z Francúzska, Holandska, Malty, Monaka, karibského ostrova Aruba a súostrovia Turks a Caicos.Briti vo štvrtkovom vyhlásení uviedli, že v prípade Francúzska učinili rozhodnutie po tom, ako v krajine galského kohúta počas ostatného týždňa vzrástol počet prípadov koronavírusu o 66 percent. Vláda zároveň vydala odporúčania všetkým, ktorí nemôžu pracovať z domu, aby sa vrátili do Veľkej Británie do soboty 4:00.Ešte koncom júla Veľká Británia vyradila zo zoznamu bezpečných krajín a zaviedla povinnú 14-dňovú karanténu aj pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska, ďalšej obľúbenej destinácie Britov.