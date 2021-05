Prezidentka Čaputová vymenovala nového šéfa SIS, Aláč strieda Pčolinského (video)

aktualizované 6. mája, 10:03



6.5.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok do funkcie nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) vymenovala Michala Aláča . Ten inštitúciu ako námestník SIS dočasne viedol namiesto Vladimíra Pčolinského , ktorý je momentálne vo väzbe.Najdôležitejšou úlohou nového riaditeľa SIS bude podľa prezidentky posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu.„Verím, vážený pán riaditeľ, že v snahe posilniť túto dôveru využijete všetky ústavné a zákonné možnosti, ktoré máte k dispozícii. Nastupujete do funkcie s renomé profesionála a so skúsenosťami priamo z informačnej služby,“ uviedla hlava štátu v príhovore.Čaputová zdôraznila, že zákon hovorí, že informačná služba získané informácie poskytuje osobám a inštitúciám, ktoré ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej a protiprávnej činnosti.„Je teda povinnosťou služby, aby o zistenej protiprávnej činnosti, nech už sa jej dopúšťa ktokoľvek, okrem iného všeobecne informovala vo svojich výročných správach, a teda aby primerane informovala aj verejnosť,“ pokračovala prezidentka. Pripomenula, že v súvislosti s činnosťou SIS je dlho diskutovaná potreba posilnenia vonkajšej kontroly služby.„Právomoci parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sú iba formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba vo svojej činnosti striktne dodržuje zákon. Tento stav nie je typický pre tajné služby v právnom a demokratickom štáte,“ skonštatovala hlava štátu.Michal Aláč sa narodil v roku 1985 v Detve. Študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V SIS pôsobí od roku 2009. Od 8. decembra 2020 zastáva pozíciu námestníka SIS.Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský čelí obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára . Druhé obvinenie je podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi Kučerkovi za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.