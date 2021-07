Prezidentka Čaputová vymenovala sudcov Najvyššieho správneho súdu (video)

aktualizované 20. júla 11:17



20.7.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vymenovala sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) Ide o sudkyne a sudcov Kristínu Babiakovú, Zuzanu Šabovú, Mariána Fečíka, Juraja Vačoka a Juraja Vališa.Hlava štátu uviedla, že vymenovanie sudcov je výnimočným aktom z viacerých dôvodov. O zriadení najvyššej súdnej inštancie, ktorá by dokázala účinne ochrániť občana pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov sa podľa nej niekoľko rokov len diskutovalo. Slovensko vzhliadalo k českému najvyššiemu správnemu súdu, ktorý si vyslúžil rešpekt a podľa prezidentky po podobnom súde túžilo aj Slovensko.„Táto chvíľa môže nastať práve teraz. Vaším utorkovým vymenovaním sa rozšíril počet sudcov Najvyššieho správneho súdu SR a čoskoro začne riadne plniť všetky svoje dôležité úlohy. Na rozdiel od vašich budúcich kolegov, ktorí už sudcami sú, vy prichádzate z nesudcovského prostredia a sudcami sa stávate až dnes (20. júla, pozn. redakcie),“ povedala Čaputová.Dodala, že noví sudcovia si museli získať dôveru členov Súdnej rady , ktorých museli presvedčiť o svojich odborných kvalitách a integrite. „Sudcovskou funkciou teraz preberáte veľkú právomoc rozhodovať o osudoch ľudí. Neste, prosím, túto zodpovednosť s múdrosťou a pokorou, aby Vaša služba pre občanov bola čo najlepšia,“ dodala hlava štátu.Aby mohli sudcovia plniť svoju misiu, majú ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť. Podľa prezidentky to však nie je privilégiom sudcu, ale ústavné právo občanov.„Je to jedna z najdôležitejších podmienok dobrého výkonu sudcovského povolania. Chráňte si ju nielen ako stav mysle, ale aj ako usporiadanie pomerov, ktoré vám umožní rozhodovať nezávisle od akýchkoľvek tlakov,“ dodala prezidentka.NSS SR sa má podľa Čaputovej zaoberať ochranou ústavných hodnôt, ochranou práv a slobôd obyvateľov, ale aj preskúmavať dôležité rozhodnutia týkajúce sa dôchodkov, sociálnych dávok, práva k nehnuteľnostiam a podobne. K agende nových sudcov bude patriť aj riešenie disciplinárnych konaní vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a ďalším právnickým profesiám.„Želám Vám, aby ste sa stali spolutvorcami novej éry súdnictva na Slovensku, aby ste sa stali zakladateľskými členmi skvelej inštitúcie, na ktorú budeme môcť byť hrdí. Ešte raz Vám blahoželám k vymenovaniu do funkcií a prajem veľa síl a úspechov v ďalšom pôsobení,“ uzavrela prezidentka.Ústavnou reformou z 9. decembra 2020 bol zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Ten okrem iného disponuje disciplinárnou právomocou voči sudcom, prokurátorom, a ak tak ustanoví zákon, aj voči iným osobám. Fungovať by mal začať od 1. augusta. Jeho prvým predsedom sa 18. mája 2021 stal sudca Pavol Naď