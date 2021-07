Preživší holokaustu odsúdil odporcov očkovania, prirovnanie vakcinácie k prenasledovaniu Židov je odporné

Treba sa postaviť tejto potupe

Žltá hviezda bola symbolom smrti

Ohavné porovnanie

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Deväťdesiatštyriročný Francúz Joseph Szwarc, ktorý prežil holokaust, odsúdil tých odporcov vakcinácie , ktorí sa prirovnávajú k židom prenasledovaným nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny.Rozhorčenie spolu s ním vyjadrili francúzski predstavitelia a organizácie bojujúce proti rasizmu. Počas víkendu celkovo viac ako 100-tisíc odporcov vakcinácie proti koronavírusu protestovalo v rôznych častiach Francúzska.Niektorí demonštranti si na odev dali žlté hviezdy pripomínajúce tie, ktoré museli na príkaz nacistov nosiť židia.„Nedokážete si predstaviť, ako veľmi ma to rozčúlilo. Toto prirovnanie je odporné. Musíme sa všetci postaviť proti tejto potupe," povedal Joseph Szwarc na spomienkovej slávnosti na počesť obetí činov antisemitizmu a rasizmu zo strany Vichystického Francúzska, ktoré kolaborovalo s režimom Adolfa Hitlera.„Nosil som túto hviezdu, viem, čo to je, stále ju mám na svojom tele," povedal Szwarc, ktorého nacisti z Francúzska počas druhej svetovej vojny deportovali.Historik a bývalý lovec nacistov Serge Klarsfeld tiež kritizoval analógiu a zdôraznil, že „žltá hviezda bola symbolom smrti, ktorý vylučoval židov zo spoločnosti a určoval ich na vyhladenie, kým vakcíny, na druhej strane, zachraňujú životy".Dávať ich na rovnakú úroveň je „ohavné" porovnanie, ktoré slúži na trivializovanie žltej hviezdy, povedal Klarsfeld pre agentúru Associated Press. Aj hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal vyjadril ľútosť z „absolútne zavrhnutiahodného porovnania" pravidiel o vakcinácii a nacistickej brutality.Francúzsko eviduje viac ako 111-tisíc úmrtí v dôsledku pandémie koronavírusu a počet nových prípadov infekcie opäť prudko rastie.